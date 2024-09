Supergirl: Woman of Tomorrow, svelato il villain principale del film, Matthias Schoenaerts in trattative

Si dice che l'attore di The Old Guard Matthias Schoenaerts sia in trattativa per interpretare il villain principale del prossimo Supergirl: Woman of Tomorrow.

Sappiamo che la star di House of the Dragon Milly Alcock è destinata a interpretare la Ragazza d'Acciaio in Supergirl: Woman of Tomorrow, e con la produzione che dovrebbe iniziare nei prossimi mesi (si vocifera una data di gennaio per le riprese), i DC Studios inizieranno presto il casting per i ruoli di supporto del film.

Secondo MTTSH, l'attore di The Old Guard Matthias Schoenaerts è in trattative per interpretare il cattivo Krem delle Colline Gialle. Nella serie a fumetti di Tom King, Krem è uno spietato pirata genocida responsabile di aver ucciso il padre di Ruthye Marye Knoll e di aver scatenato l'ira di Kara Zor-El piantando una freccia in Krypto.

Woman of Tomorrow sarà il prossimo film del DCU a uscire nelle sale dopo Superman. La Warner Bros. ha recentemente annunciato che la nostra nuova Ragazza d'Acciaio prenderà il volo il 26 giugno 2026. La regia è affidata a Craig Gillespie.

Si dice che questa versione di Kara Zor-El sia "meno seria e più tagliente dell'iconica supereroina", in quanto Gunn cerca di allontanarsi dalle "precedenti rappresentazioni della Ragazza d'Acciaio, in particolare la lunga serie della CBS/CW interpretata da Melissa Benoist".

La Alcock, una scelta ideale

Gunn ha recentemente rivelato che aveva già in mente la Alcock per interpretare Supergirl dopo aver visto la sua interpretazione nella serie prequel de Il trono di spade della HBO.

Milly Alcock in House of the Dragon

"Milly è stata la prima persona che ho proposto a Peter per questo ruolo, ben più di un anno fa, quando avevo letto solo i fumetti", ha scritto il regista su Threads. "Stavo guardando House of the Dragon e ho pensato che potesse avere il taglio, la grazia e l'autenticità di cui avevamo bisogno".

Secondo una breve sinossi, la storia seguirà Kara mentre "viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova in una ricerca omicida di vendetta".

L'attrice e drammaturga Ana Nogueira sta scrivendo la sceneggiatura di Woman of Tomorrow. Il progetto sarà basato almeno in parte sull'omonima serie di fumetti di King del 2022.