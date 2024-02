Supergirl: Woman of Tomorrow, Matthew Vaughn:'I casting senza il regista sono strani, dovrebbe farli lui'

In settimana, James Gunn ha confermato la star di Il trono di spade Milly Alcock è stata scelta per interpretare il personaggio principale nel prossimo Supergirl: Woman of Tomorrow. Al momento non è stato confermato il nome del regista ma pare che tra i papabili possa esserci Matthew Vaughn, di recente al timone di Argylle, in virtù della sua grande passione per Superman.

House of the Dragon: Milly Alcock e Theo Nate in una scena del quinto della serie

Vaughn ha partecipato di recente al podcast Post Credit e ha manifestato l'interesse a dirigere Alcock nel film sia il diverso modus operandi che regna in queste produzioni:"Sono un grande fan di Milly Alcock. Davvero un grandissimo fan. Ci siamo incontrati per un altro progetto su cui stiamo lavorando, mi ha rifiutato, il che è stato triste. È una fantastica attrice. Tuttavia, trovo molto strano che non abbiano un regista. Questo mi ha sorpreso, perché non si dovrebbe fare il cast di un film, dovrebbe farlo il regista. Non capisco chi l'abbia provinata se non c'è un regista".

Il controllo di Gunn/Safran

Poiché James Gunn e Peter Safran sono responsabili della creazione di un nuovo DC Universe che abbraccerà film, serie televisive e videogiochi, sono loro ad avere il pieno controllo sul cast nella fase iniziale. Per questo motivo il duo ha scelto in totale autonomia Milly Alcock per il ruolo di protagonista in Supergirl: World of Tomorrow senza tener conto del regista che dirigerà il film.

Milly Alcock in House of the Dragon

Milly Alcock potrebbe debuttare nel ruolo di Supergirl già in Superman: Legacy, che vedrà nel cast David Corenswet nel ruolo di Superman, Rachel Brosnanhan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, con Skyler Gisondo, Anthony Carrigan, Edi Gathegi, Nathan Fillion e Isabela Merced.