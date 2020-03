Super Tuesday 2020, la maratona delle Primarie USA stanotte su Sky TG24

Il Super Tuesday 2020 è arrivato: stanotte su Sky TG24 potremo seguire live la maratona delle primarie USA. Il 3 marzo gli aspiranti candidati democratici alle presidenziali del 2020 si sfidano in una delle giornate più importanti per decidere chi sarà l'avversario di Donald Trump. Sky TG24 e La Stampa tornano a collaborare in occasione del Super Tuesday delle primarie democratiche per raccontare gli Stati in cui l'America decide: California, Massachusetts, New York, Virginia e Texas.

Una collaborazione editoriale per illustrare al meglio ciò che sta per avvenire, unendo in uno sforzo comune le proprie eccellenze e competenze tecniche e giornalistiche con servizi esclusivi e aggiornamenti continui. Approfondimenti per capire, direttamente dagli Stati Uniti, cosa anima le scelte dei democratici, nel giorno che può cambiare la storia delle elezioni americane. I contenuti nati dalla collaborazione saranno proposti in logica multimediale e multipiattaforma, pubblicati su La Stampa, in onda su Sky TG24 e postati sui siti Internet e le pagine social di entrambe le testate.

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

La collaborazione porterà, nella notte tra oggi e domani mercoledì 4 marzo, ad America 2020 Super Tuesday, una lunga maratona in onda su Sky TG24 da mezzanotte alle 6 per fornire in tempo reale tutti i dati e le prime reazioni a caldo grazie ai collegamenti con gli inviati negli USA e alle sinergie con il network NBC del gruppo Comcast. Durante lo speciale, condotto da Renato Coen, con la partecipazione del direttore della testata all news Giuseppe De Bellis e il direttore del quotidiano Maurizio Molinari, i risultati saranno commentati anche dagli ospiti Francesco Costa, Marilisa Palumbo, Gianni Riotta e Christian Rocca mentre Alberto Giuffrè proporrà gli aggiornamenti dal web.