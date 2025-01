Super Mario Kart: il set LEGO Baby Mario vs Baby Luigi è in offerta su Amazon

Su Amazon è attualmente possibile trovare il set LEGO Super Mario Kart: Baby Mario vs Baby Luigi in offerta.

Il set LEGO Super Mario Kart: Baby Mario vs Baby Luigi è sceso di prezzo su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 24,57€ con uno sconto del 18% sul prezzo consigliato indicato (29,99€). I dettagli relativi al set in questione in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Super Mario Kart : Baby Mario vs Baby Luigi indicato è venduto e spedito da Amazon.

Il set LEGO Super Mario Kart: Baby Mario vs Baby Luigi

Il set LEGO Super Mario Kart: Baby Mario vs Baby Luigi ridefinisce il concetto di divertimento per bambini, bambine e appassionati di ogni età. In questo mondo di mattoncini e avventure, due iconici personaggi della saga Nintendo - Baby Mario e Baby Luigi - si sfidano in gare avvincenti e battaglie con i palloncini, in equilibrio tra creatività e interattività. Con un design che combina il fascino dei veicoli Mario Kart alla precisione delle costruzioni LEGO, questo set è un perfetto per chi cerca emozioni e dettagli curati.

Composto da auto da corsa costruibili - il Coccinello volante per Baby Mario e il Tribolide per Baby Luigi - e accessori unici come sei palloncini da abbattere e gusci da lanciare, il set invita a un'esperienza di gioco dinamica e ricca di sorprese. Il regalo perfetto per ogni fan di Nintendo, pronto a trasformare ogni corsa in una storia indimenticabile.