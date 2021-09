Super Mario Bros: Chris Pratt è Mario nel fan poster di Bosslogic

Chris Pratt è ormai pronto a doppiare Mario nel prossimo film di Super Mario Bros di Nintendo e su Internet non sono certo mancati i meme a proposito delle scelte relative al cast. Il noto artista BossLogic ha contribuito trasformando Pratt e il suo compagno dinosauro di Jurassic World, Blue, in Mario e Yoshi del franchise di Super Mario Bros.

BossLogic è stato invitato a farlo da un fan che ha condiviso l'immagine da modificare, quindi non è una creazione BossLogic in piena regola, ma è pur sempre un'opera dell'artista famoso per i suoi poster non ufficiali, il che significa che ha ricevuto molta attenzione dopo che è stata condivisa.

Il film non arriverà nelle sale fino al 21 dicembre 2022, di conseguenza possiamo aspettarci molte altre creazioni di questo tipo nel corso dei prossimi mesi. Non è ancora stato rilasciato niente di ufficiale da parte dello studio cinematografico e, per questo motivo, non sappiamo niente a proposito dell'aspetto dei personaggi.

Quello che sappiamo è il cast della pellicola pullula di star: Chris Pratt nei panni di Mario è solo uno dei grandi annunci fatti durante l'ultimo evento Direct di Nintendo. Tra gli altri performer figurano: Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson e Sebastian Maniscalco.