Super Karaoke con Michelle Hunziker da stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni dell'8 settembre

Michelle Hunziker torna in prima serata con la nuova edizione dello show musicale: sul palco di Ventimiglia Alex Britti, Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri, tra duetti, grandi hit e la sfida dei concorrenti.

Dopo le puntate "ferraresi" andate in onda a giugno, Super Karaoke torna stasera su Canale 5 in prima serata. Al timone dello show musicale c'è ancora una volta Michelle Hunziker, pronta a coinvolgere concorrenti, pubblico e grandi nomi della musica italiana in una serata all'insegna del divertimento.

Le nuove puntate cambiano location: ci si sposta in Liguria, al Belvedere del Resentello di Ventimiglia, dove sono state registrate le tre serate che andranno in onda a settembre (le prossime sono previste il 15 e il 22).

Il meccanismo resta quello che ha caratterizzato il programma: protagoniste sono soprattutto le persone comuni, chiamate a mettersi alla prova con alcune delle canzoni più conosciute della musica italiana. In ogni puntata possono esibirsi fino a 24 concorrenti, tra performance individuali e duetti con gli artisti ospiti.

Super Karaoke, gli ospiti e la scaletta dell'8 settembbre

A inaugurare la nuova edizione di Super Karaoke sono Alex Britti, Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri. Gli artisti non si limiteranno a esibirsi sul palco, ma potranno anche duettare con i concorrenti, trasformando le performance in momenti di karaoke collettivo.

Tra i brani previsti nella prima serata ci saranno:

"Balorda nostalgia" di Olly

"Mamma Maria" dei Ricchi e Poveri

"Sorry, scusa lo siento" dei Pinguini Tattici Nucleari

"Solo una volta" di Alex Britti

"Meravigliosa Creatura" di Gianna Nannini

"Da zero a cento" di Baby K

"Novembre" di Giusy Ferreri

Baby K sarà inoltre protagonista di un duetto con Giusy Ferreri, con la quale aveva già collaborato nel 2015 per "Roma-Bangkok".

Il cast musicale delle prossime puntate comprende Irene Grandi, Benji & Fede, Marco Masini, Ermal Meta, Fabio Rovazzi e Anna Tatangelo, oltre ai ritorni di alcuni degli artisti già coinvolti nello show.

Come funziona Super Karaoke e dove vederlo

A cercare i concorrenti in giro per la Liguria saranno Lucilla Agosti e Daniele Battaglia, che affiancano Michelle Hunziker con il ruolo di "reclutatori". Il pubblico presente a Ventimiglia avrà inoltre un ruolo diretto nella gara: attraverso lo smartphone e un QR Code potrà accedere alla web app dedicata ed esprimere in tempo reale il proprio gradimento per le esibizioni. Il vincitore verrà proclamato al termine della puntata, dopo le performance dei concorrenti e i duetti con gli ospiti.

Le nuove puntate di Super Karaoke andranno in onda per tre martedì consecutivi nella prima serata di Canale 5. Lo show è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta durante la messa in onda sia successivamente on demand.