Suor Germana, morta la 'Cuoca di Dio': aveva 81 anni

È morta lo scorso sette marzo Suor Germana. La religiosa, grazie alle sue ricette, aveva raggiunto una popolarità degna, e forse maggiore, degli attuali concorrenti di MasterChef, partecipando anche numerose trasmissioni in RAI e Mediaset.

Suor Germana, il cui vero nome era Martina Consolaro era nata nel 1938 in Veneto, e precisamente a Durlo di Crespadoro, un piccolo comune della provincia di Vicenza. A soli 14 anni fu accolta come domestica da una famiglia torinese. Nel 1957 entrò come suora nel Famulato Cristiano. Grazie alla sua passione per la cucina, iniziò ad insegnare economia domestica alle giovani donne in procinto di sposarsi. Nel 1983 pubblicò il suo ricettario Come cucinano gli Angeli. Il libro ebbe un successo inaspettato tanto che dal 1987 iniziò a pubblicare con cadenza annuale L'Agenda di Suor Germana.

Collaboratrice del settimanale Famiglia Cristiana, Suor Germana divenne un volto molto noto al pubblico televisivo partecipando a numerose trasmissioni di successo, sia in RAI che in Mediaset, tra le quali Mi manda Lubrano, I fatti vostri, Uno Mattina, Domenica In e Forum. Nella sua carriera vanta numerosissime pubblicazioni, l'ultima delle quali, 'Il ricettario di Suor Germana: 30 anni di cucina casalinga', risale al 2016.