Sundance 2022: il festival sarà virtuale, cancellata l'edizione fisica

Pensato in origine per un'edizione ibrida on line/in presenza, il Sundance Film Festival 2022 sarà solamente virtuale, cancellata l'edizione fisica per l'emergenza sanitaria.

Il Sundance Film Festival 2022 avrebbe dovuto celebrare il ritorno in presenza dopo un evento completamente virtuale nel 2021, ma l'edizione in persona è stata nuovamente cancellata per l'acuirsi dell'emergenza sanitaria.

L'annata che avrebbe dovuto riportare Hollywood a Park City, nello Utah, non andrà come previsto. Dopo l'aumento dei contagi dovuto alla variante Omicron nelle ultime settimane, anche il Sundance ha deciso di attuare il piano B passando da un'edizione ibrida a una seconda edizione interamente virtuale. La decisione è stata presa a poco più di due settimane dalla serata di apertura.

"Non vedevamo l'ora di partecipare al nostro primo Sundance Film Festival completamente ibrido e i nostri team hanno trascorso un anno a pianificare un festival", si legge in un comunicato stampa del Sundance. "Ma nonostante i protocolli più ambiziosi, la variante omicron con i suoi tassi di trasmissibilità inaspettatamente elevati sta spostando i limiti della sicurezza sanitaria, dei viaggi e di altre infrastrutture in tutto il paese. E così, oggi annunciamo: gli eventi previsti di persona nello Utah si sposteranno online quest'anno".

"Anche se è una profonda perdita non avere l'esperienza di persona nello Utah, non crediamo che sia sicuro né fattibile riunire migliaia di artisti, pubblico, dipendenti, volontari e partner da tutto il mondo, per 11 giorni di festival mentre le comunità sopraffatte stanno già lottando per fornire servizi essenziali", continua la dichiarazione.

La seconda edizione virtuale del Sundance Film Festival si terrà dal 20 al 30 gennaio 2021.