SummerSlam 2026, Roman Reigns contro Seth Rollins: stanotte il match decisivo su Netflix

La seconda notte di SummerSlam 2026 è pronta a regalare spettacolo ai fan della WWE. Dallo stadio di Minneapolis, con inizio previsto alla mezzanotte italiana (le 18:00 locali), andrà in scena uno degli incontri più attesi dell'intero evento: Seth Rollins sfiderà Roman Reigns con il World Heavyweight Championship in palio, in diretta su Netflix. A seguire, anche tutti i risultati della prima serata dello storico appuntamento estivo targato World Wrestling Entertainment.

SummerSlam 2026, Roman Reigns contro Seth Rollins: la sfida che chiude il grande evento WWE

Gli ex membri del leggendario The Shield, stable di cui faceva parte anche Dean Ambrose (oggi noto come Jon Moxley), si ritrovano questa sera uno contro l'altro nel main event della seconda notte di SummerSlam 2026.

Il Tribal Chief metterà in palio il World Heavyweight Championship contro il suo storico rivale, in quello che sarà il loro primo confronto singolo dal 2022.

In programma anche il Ladder Match per il WWE Women's Championship ad interim, titolo resosi vacante dopo l'infortunio di Rhea Ripley. A contendersi la cintura saranno Tiffany Stratton, Jade Cargill, Charlotte Flair, Chelsea Green e una quinta Superstar ancora da annunciare. La card della seconda notte sarà completata da:

Penta contro Chad Gable per l'Intercontinental Championship;

contro per l'Intercontinental Championship; Trick Williams contro Baron Corbin per lo United States Championship;

contro per lo United States Championship; Sami Zayn contro Finn Bálor , con in palio la possibilità di diventare il prossimo sfidante all'Undisputed WWE Championship;

contro , con in palio la possibilità di diventare il prossimo sfidante all'Undisputed WWE Championship; Danhausen contro Dominik Mysterio, ultimo capitolo della vicenda che ha coinvolto il Judgment Day.

Seth Rollins

Cosa è successo nella prima notte

La notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto ha già regalato diversi momenti destinati a far discutere. Nel main event, CM Punk ha mantenuto l'Undisputed WWE Championship superando Cody Rhodes grazie al decisivo intervento di Randy Orton.

Tra gli altri risultati, Liv Morgan ha difeso con successo il Women's World Championship contro Iyo Sky, mentre Gunther ha sconfitto Nick Aldis.

Successo anche per LA Knight, Solo Sikoa e Royce Keys, che hanno avuto la meglio su Jacob Fatu e The Usos nel Six-Man Tag Team Match. Nel Six-Women Tag Team Match, invece, le Fatal Influence hanno sconfitto The Bella Twins e Paige.

A chiudere la prima serata è stato il brutale Hell in a Cell Match, nel quale Oba Femi ha sconfitto Brock Lesnar, ponendo fine a una delle rivalità più intense degli ultimi mesi.

Dove vedere SummerSlam 2026

Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta streaming su Netflix, con il commento affidato a "Il Godzilla" Luca Franchini e "Il Bardo" Michele Posa. Sulla stessa piattaforma sarà inoltre possibile seguire RAW, SmackDown, NXT e tutti i WWE Premium Live Event, disponibili in diretta esclusiva senza alcun costo aggiuntivo rispetto all'abbonamento.

Anche il dietro le quinte è protagonista

In attesa della seconda notte di SummerSlam, i fan possono recuperare anche la terza stagione di WWE: La storia dietro le quinte, disponibile su Netflix. La docuserie accompagna gli spettatori all'interno della writers' room della WWE, mostrando il lavoro dietro le quinte tra infortuni, cambi di programma e decisioni creative che hanno segnato una delle stagioni più importanti della federazione.