Sulle ali della pazzia: stasera su Rai2 il thriller canadese ad alta tensione

Alta tensione stasera su Rai2, dalle 21:20, con il thriller Sulle ali della pazzia, film del 2019 con Romy Rosemont, Kari Matchett diretto da Jean-Francois Rivard.

Al centro della storia due famiglie. La prima è composta da una giovane donna di nome Amber, che sta per sposarsi, e sua madre Sharon. L'altra famiglia invece è composta dal futuro marito Luke e da sua madre Jill. Amber vive l'amore della sua vita e non vede l'ora che arrivi il giorno del matrimonio. Cose che possono succedere solo nei film, si dirà, ma Jill adora Amber, la tratta come se fosse un po' sua figlia ed è altrettanto entusiasta di questo matrimonio.

Sharon però, persona di indole superba e litigiosa, è profondamente gelosa del rapporto privilegiato che si è instaurato tra sua figlia Amber e la suocera, a tal punto da scatenare tutta la sua folle gelosia a pochi giorni dalle nozze...