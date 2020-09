Sulla mia pelle, il film su Stefano Cucchi in onda stasera su Rai3

Stasera su Rai3, alle 21:00, va in onda, in prima visione TV, Sulla mia pelle, il film che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi.

Stasera su Rai3, alle 21:00, va in onda Sulla mia pelle, il film che, per la prima volta in TV, racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. Diretto Alessio Cremonini, il film vede Alessandro Borghi e Jasmine Trinca nei panni dei fratelli Stefano e Ilaria Cucchi.

A presentare il lungometraggio agli spettatori, alle 20:45, sarà Federica Sciarelli. Una vicenda tragica che ha visto anni di depistaggi, diversi processi e infinite udienze. Insieme a Ilaria Cucchi e l'avvocato Fabio Anselmo, che da anni lottano per arrivare alla verità, Federica Sciarelli contestualizzerà il film - uscito nelle sale a settembre del 2018 - quando ancora non c'era stata la confessione del carabiniere Francesco Tedesco, che finalmente racconta che cosa è successo la sera del fermo. Al termine è previsto un nuovo intervento di Federica Sciarelli, intorno alle 22.45.