Sugar Mix: la seconda puntata di Petrolio Files stasera su Rai2!

Sugar Mix è il titolo della seconda puntata di Petrolio Files, in onda stasera su Rai2 mezzanotte. In attesa della nuova serie di Petrolio - in prima serata su Rai 2 a partire dal 6 dicembre - Duilio Giammaria apre i Files della sua redazione in costante aggiornamento.

Il consumo eccessivo di zucchero fa male alla salute e il Governo introduce la "Sugar Tax" nella manovra finanziaria: una buona notizia per le casse dello stato ma anche per la nostra salute? Dopo tabacco, alcool, e porno, lo Stato ambisce a tutelare la salute dei cittadini o vuole solo fare cassa? Perché la tassa è solo sulle bibite e non su altri prodotti di largo consumo tra i giovani, come ad esempio le merendine? Che risultati ha prodotto la Sugar Tax negli altri paesi in cui è stata introdotta? Come vive questa notizia il nostro paese in cui 1 bambino su 4 è ormai obeso?

In questo appassionante viaggio nel mondo dello zucchero, le voci di grandi esperti tra cui gli economisti Franco Sassi, docente di Politiche della Salute all'Imperial College di Londra e promotore della Sugar Tax inglese e Piercamillo Falasca dell'Istituto Bruno Leoni; Dario Gregori, docente di Biostatistica e Sanità pubblica all'Università di Padova ed esperto di obesità infantile; la nutrizionista Anna Villarini dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano.