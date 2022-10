Sue Perkins: Perfectly Legal, su Netflix in streaming da oggi

Sue Perkins: Perfectly Legal, la divertente nuova docu serie della comica inglese, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 13 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La comica Sue Perkins è stata per lo più una brava ragazza per gran parte della sua vita: ha rispettato le regole, si è attenuta al ruolo che le è stato assegnato, ha lavorato sodo e dimostrato di avere buonsenso. E ora? Beh, è annoiata. In un viaggio che la porterà tra Messico, Colombia, Brasile e Bolivia, dagli angoli più bui della città più grande del mondo a tranquille e isolate distese selvagge, Sue scoprirà i popoli latinoamericani e il loro atteggiamento nei confronti dell'autorità, dell'amore e della vita facendo cose che non avrebbe mai potuto (e nemmeno voluto) fare a casa... in modi avventurosi, sorprendentemente legali e a volte pericolosi.

Annunciata per la prima volta nel 2020, la serie presenta l'ex conduttrice di Bake Off che vive "alcune delle attività più bizzarre, insolite e scioccanti che sono in qualche modo perfettamente legali in quei paesi". La comica ha commentato: "Va benissimo dire che vi sentite imprigionati da regole e convenzioni, che volete imparare a essere di nuovo libero. Per vivere un'avventura, devi abbassare la guardia e fare cose che non faresti mai, o non potresti mai fare, a casa tua. Cose che non sarebbe nemmeno legale fare".