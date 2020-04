Suburra 3, Alessandro Borghi: "NON so quando uscirà la nuova stagione"

Alessandro Borghi comunica ai fan che non sa quando uscirà Suburra 3, la nuova stagione della serie Netflix, e per farlo si affida a un video su Instagram.

L'attore di Sulla Mia Pelle e Il Primo Re ha postato un video su Instagram per offrire una comunicazione di servizio riguardante la prossima stagione della serie Netflix di successo, Suburra, in cui interpreta il personaggio di Aureliano Adami.

"Ragazzi, faccio un video così col frigorifero dietro per dirvi una cosa importantissima: Io non so quando esce Suburra 3. Non lo sa nessuno. Non lo so io, non lo sa Giacomino, non lo sa neanche il produttore, non lo sa Netflix e non lo sa neanche quello che fanno tutti i palinsesti del pianeta" ha affermato Borghi, concludendo con una richiesta "Quindi per favore smettete di chiedercelo. Buona quarantena. Ciao!".

E nel caso ci potessero essere dubbi sul significato delle sue parole, ha anche aggiunto la seguente caption: "Visto che nel video potrebbe non essere chiaro. IO NON SO QUANDO ESCE SUBURRA 3. Vi voglio molto bene".

Evidentemente i fan sono talmente entusiasti di tornare a Ostia, anche solo tramite schermo del televisore, da rivolgere abbastanza spesso la stessa domanda al cast della serie. Domanda a cui, sfortunatamente, non possono dare una risposta. Almeno per il momento.

Non resta dunque che attendere comunicazioni ufficiali per quando Suburra 3 farà il suo debutto su Netflix.