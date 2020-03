Addio a Stuart Gordon, morto il regista di Re-Animator

Stuart Gordon, regista di classici dell'orrore come Re-Animator e From Beyond - Terrore dall'ignoto, è morto all'età di 72 anni. Meglio noto per il suo lavoro seminale nell'horror indipendente e per la partecipazione alla serie Masters of Horror, Stuart Gordon ha avuto una carriera varia che include la fondazione della Organic Theater Company con la moglie Carolyn Purdy-Gordon.

La Organic ha portato in scena importanti lavori come Sexual Perversity in Chicago di David Mamet e Bleacher Bums, con Dennis Franz e Joe Mantegna. Gordon è co-creatore del franchise Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi di cui ha prodotto un sequel e diretto un episodio dello spin-off tv. Nel 2005 ha diretto un adattamento di David Mamet, Edmond, con William H. Macy. Tra i suoi lavori 2013 - La fortezza, Castle Freak e King of the Ants.

Di recent Stuart Gordon aveva lavorato in teatro a Los Angeles dirigendo gli show Nevermore...An Evening with Edgar Allen Poe, con l'interprete di Re-Animator Jeffrey Combs. Ha anche co-diretto e scritto il libretto per Re-Animator: The Musical, che ha conquistato numerosi presi della critica.

Nel 2004 in regista ha conquistato uno Stage Raw Award per la regia di Taste, dramma a due basata su una vera storia in cui un uomo accetta di essere mangiato da un altro.

Sorry to hear about the great Stuart Gordon passing. Along with his storied career in theatre and independent film, he is in the horror hall of hame forever for films like ‘From Beyond’ & the outrageous gem that is ‘Re-Animator’. Put a plaque up at Miskatonic University for him. pic.twitter.com/Uv56Bc4Isd — edgarwright (@edgarwright) March 25, 2020