Striscia la notizia: ecco chi è Valentina Corradi, la velina bionda che ha sostituito Anastasia Ronca

Stasera sul bancone di Striscia la Notizia ha esordito Valentina Corradi: la ballerina ha preso il posto della velina bionda Anastasia Ronca. L'assenza della ragazza di Somma Vesuviana, comunque, è solo provvisoria. La ragazza è stata costretta a rimanere a casa dopo che l'ultimo tampone ha dato esito positivo, la notizia è stata comunicata dallo stesso ufficio stampa del programma di Antonio Ricci.

In questi giorni, Cosmary Fasanelli sarà dunque affiancata da una nuova 'bionda', si tratta di Valentina Corradi, due volte campionessa italiana under 21 di danza sportiva. La ragazza è originaria di Rapallo, in provincia di Genova. Nata nel 2001, durante il periodo liceale ha avuto il supporto dei genitori che l'hanno accompagnata a danza. Nei tragitti in macchina, per tenersi in pari con le lezioni a scuola, studiava Nella specialità latino-americano è arrivata in finale ai mondiali in Cina nella sua disciplina. .

La sua vita è il ballo, da sempre, ma non solo. La ligure, infatti, ha partecipato anche ad alcuni concorsi di bellezza piazzandosi al primo posto. Il mondo della televisione le è sempre piaciuto. Nel 2019 ha partecipato a una sfida ad Amici, una bella esperienza anche perché ha coinciso con il suo diciottesimo compleanno.

La produzione di Striscia la Notizia ha comunicato che Anastasia Ronca, nonostante la positività al COVID sta bene e che tornerà sul bancone del programma appena possibile. Nel frattempo farà il tifo per le sue colleghe da casa.