Street Fighter: David Dastmalchian sarà il villain del film live-action

Il cast del film live-action tratto dal videogane Street Fighter, uno dei successi di Capcom, avrà nel suo cast anche David Dastmalchian con la parte del villain M. Bison.

Il progetto prodotto da Legendary regalerà all'attore uno dei suoi ruoli più importanti in un progetto ad alto budget e che sta ottenendo grande attenzione da parte dei fan del gioco cult.

Il cast di Street Fighter

Per ora lo studio non ha rivelato i dettagli riguardanti la trama della versione cinematografica di Street Fighter.

Nei videogame, tuttavia, M. Bison è il villain di alcuni dei giochi ed è il leader dell'organizzazione criminale Shadaloo, attivo in varie attività illegali, tra cui il traffico di armi, esperimenti ideati per controllare la mente, e progetti legati al dominio globale.

Nel cast del film, che sarà diretto da Kitao Sakurai, ci saranno inoltre i già annunciati Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns, Orville Peck, Curtis "50 Cent" Jackson, e Andrew Schulz.

Street Fighter ha buttato nel 1987 e nel videogioco ci sono vari personaggi coinvolti in scontri in cui usano vari tipi di arti marziali per provare a sconfiggere i propri avversari e vincere un torneo. In tutto il mondo sono stati venduti oltre 55 milioni di copie del gioco, rendendo il franchise un vero e proprio successo internazionale.

I recenti progetti dell'attore

Dastmalchian è stato recentemente nel cast di Murderbot, la serie di Apple TV+ con Alexander Skarsgard, e tornerà sul piccolo schermo negli episodi di Dexter: Resurrection e nella seconda stagione di One Piece, lo show live-action prodotto per Netflix.

Per il cinema fa invece parte del cast di Kodak SuperXX accanto a Kelly Marie Tran, e nel film Dust Bunny di Bryan Fuller.