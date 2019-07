Stranger Things 3: i denti di Gaten Matarazzo e la storia di Dustin

Il protagonista di Stranger Things 3, Gaten Matarazzo è celebre anche per i suoi denti, così come il personaggio di Dustin.

Seguono spoiler sulla terza stagione della serie.

L'attesa per i nuovi episodi di Stranger Things è finita. Dal 4 luglio infatti, i fan possono gustarsi le puntate della terza stagione su Netflix. Tra i protagonisti c'è ancora Dustin, interpretato da Gaten Matarazzo, che riuscirà a conquistare una ragazza nonostante il problema ai denti che lo affligge. Alla fine della seconda stagione infatti, molti dei ragazzi avevano trovato la fidanzata ad eccezione proprio di Dustin. Quest'ultimo racconta ai suoi amici ad Hawkins della nuova fidanzata che ha incontrato al campus, rivelando loro di poter comunicare con la ragazza segretamente per via della famiglia di lei, che è molto severa. Nonostante lo scetticismo, alla fine si scoprirà che lo sfortunato ragazzo ha veramente una nuova fiamma, di nome Suzie, che lo accetta nonostante i suoi denti non siano ancora cresciuti.

Dustin infatti, è affetto da una displasia cleidocranica, una malattia che influisce nella crescita di ossa e denti. Una patologia di cui è affetto lo stesso Gaten Matarazzo, il quale fu preso nella serie proprio per questa sua caratteristica che impressionò subito i Duffer Brothers. "Una volta ottenuta la parte, mi hanno detto che mi avrebbero inserito così nella serie. Mi hanno chiesto inoltre se avessi avuto problemi ad interpretare un ragazzo che subisce atti di bullismo. Ho risposto che sarebbe stato bello, realistico".

Da quel giorno, l'espressione di Dustin è diventata uno dei tratti distintivi di Stranger Things. Nonostante anche nella terza stagione della serie il suo personaggio continui a non avere i denti superiori, negli ultimi tempi Gaten ha subito diverse operazioni chirurgiche, ora ha delle protesi dentali e non si vergogna di metterle in mostra, come dimostrano alcune foto condivise su Instagram in passato. Un invito, per tutti coloro affetti dalla stessa patologia, a non arrendersi e a trasformare in energia positiva i problemi della vita.