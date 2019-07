Stranger Things 3: il nostro commento live alla terza stagione

Stranger Things 3: ci vediamo per un commento in diretta streaming per una chiacchierata sulla terza stagione della serie Netflix.

Stranger Things 3 è arrivata su Netflix da qualche giorno e oggi ne approfittiamo per un commento in diretta streaming sui nuovi episodi!

La terza stagione di Stranger Things ha conquistato i fan della serie Netflix e si è rivelata un vero e proprio fenomeno pop di cui stanno parlando quasi tutti. Oggi pomeriggio ne approfittiamo per un commento live, in diretta streaming, per parlare con voi di questi nuovi episodi. L'appuntamento è alle ore 15.00, in diretta su Youtube con Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna.

Come sempre, potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo scrivendo nella chat di Youtube. Vi aspettiamo!

Per quanto riguarda il futuro della serie Netflix, ome aveva annunciato David Harbour, che interpreta il capo della polizia di Hawkins Jim Hopper, nel 2018, Stranger Things dovrebbe essere composta in tutto da 4 o 5 stagioni. Starà ai fratelli Duffer, autori della serie televisiva, decidere per quanto tempo ancora andare avanti, ma visto il successo degli ultimi episodi, potrebbe esserci ancora molto spazio per avventure future. Qui potete leggere la recensione della terza stagione di Stranger Things.