Stracult Live Show: Tosca e Francesco Montanari tra gli ospiti di stasera su Rai2

Alcuni dei più grandi autori del mondo dello spettacolo saranno protagonisti a Stracult Live Show in onda stasera su Rai2 a partire dalle 23:25. All'iconico tavolo ross troviamo alla conduzione sempre i nostri Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti, tra gli ospiti Tosca, Francesco Montanari e altri.

Al centro dell'attenzione dei conduttori troveremo infatti Gino e Michele, all'anagrafe Luigi Vignali e Michele Mozzati, firme celebri di programmi per la tv e di teatro, e il maestro Vince Tempera, che ha composto numerose colonne sonore per il cinema e per i cartoni animati, nonché direttore d'orchestra per molti artisti, tra cui Francesco Guccini e Fiorello. Si parlerà anche di fiction con l'attore Francesco Montanari, protagonista della serie di Rai2 Il Cacciatore, giunta alla seconda stagione.

Ad accompagnare la puntata, insieme alle performance live degli Statale 66, anche la raffinata voce di Tosca, reduce dalla sua partecipazione sanremese. Il suo brano Ho amato tutto ha ottenuto uno splendido sesto posto nella classifica generale combinata, il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale e la vittoria nella serata dedicata ai duetti e alle cover, grazie alla sua emozionante interpretazione di Piazza Grande insieme a Silvia Perez Cruz.