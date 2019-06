Storie Maledette, Franca Leosini intervista Antonio Ciontoli: 2 puntate sul caso Marco Vannini

Storie Maledette sta per tornare, con un'intervista esclusiva ad Antonio Ciontoli e due puntate speciali dedicate al caso Marco Vannini, il ragazzo di 22 anni ucciso nel maggio 2015 a Ladispoli, a casa della sua fidanzata.

Franca Leosini, che circa 10 giorni fa aveva sorpreso tutti con la notizia del ritorno in TV a soli 6 mesi dall'intervista ai fratelli Castagna sul tristemente noto caso di Erba, ha deciso, come sua abitudine, di mettere le mani in una delle vicende di cronaca nera più controverse degli ultimi anni. Insieme all'inseparabile quaderno di appunti, la conduttrice si troverà faccia a faccia con Antonio Ciontoli, padre di Martina, l'ex fidanzata di Marco Vannini, accusato dell'omicidio. Sottufficiale di Marina distaccato ai Servizi Segreti, Ciontoli è stato condannato a 14 anni di reclusione per omicidio volontario dalla Corte d'Assise di Roma, una pena ridotta poi in Appello a 5 anni per omicidio colposo.

Quando va in onda? L'attesa per Storie Maledette 2019 non sarà lunga: l'intervista esclusiva sarà suddivisa in 2 puntate speciali che andranno in onda domenica 30 giugno e martedì 2 luglio su Rai3 in prima serata Franca Leosini si troverà a raccontare le ultime novità dell'inchiesta sull'omicidio di Marco Vannini, un caso tutt'altro che chiuso.