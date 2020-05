Storie maledette 2020: quando inizia la nuova stagione con Franca Leosini

Franca Leosini e Storie maledette 2020 stanno per tornare! Quando? da domenica 7 giugno, nella prima serata di Rai3, al via le nuove puntate della trasmissione che la giornalista napoletana conduce con successo dal 1994.

Saranno in tutto 3 puntate, in onda rispettivamente il 7, il 14 e il 21 giugno intorno alle ore 21:20 circa, in cui Franca Leosini, amatissima dal suo fedele pubblico, affronterà altrettanti casi di cronaca nera.

La nuova stagione sarebbe dovuta andare in onda già in primavera ma la complessa situazione sanitaria ha reso praticamente impossibile, per la giornalista e i suoi collaboratori, riuscire a terminare il lavoro già iniziato per la nuova stagione.

Nonostante le ipotesi di una messa in onda autunnale, la RAI a sorpresa ha annunciato negli scorsi giorni che Storie maledette 2020 sarebbe invece arrivato a cavallo dell'estate.

Il promo, diffuso via social, ha inoltre fornito già anticipazioni sulla prima puntata, che si occuperà del femminicidio di Dina Core, avvenuta il 26 marzo 2008 sotto gli occhi della figlioletta: la Cassazione ha individuato nel marito Francesco Rocca, dentista di Gavoi, in Sardegna, il mandante dell'omicidio. L'uomo, che sarà intervistato da Franca Leosini, sta scontando l'ergastolo.