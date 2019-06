Storie Maledette 2019 con Franca Leosini: nuova puntata prossimamente su Rai 3

L'annuncio via Facebook: Storie Maledette 2019 tornerà su Rai3 con una nuova puntata come sempre condotta da Franca Leosini.

Storie Maledette 2019 tornerà presto con una nuova puntata su Rai3 e con Franca Leosini, insostituibile presenza, con il suo quaderno degli appunti, dietro la scrivania.

A 25 anni dalla prima puntata, la popolarità della trasmissione e il suo indice di gradimento sono sempre altissimi. Ancora top secret l'argomento del nuovo episodio, d'altronde il post su Facebook a cui è stato affidato l'annuncio non dà neppure adito a qualche supposizione. Non c'è dubbio, però, che si tratterà ancora una volta di una delle storie di cronaca nera che più hanno sconvolto l'opinione pubblica negli ultimi anni.

L'ultima puntata di Storie Maledette risale ormai al dicembre 2018: in quell'occasione Franca Leosini si era occupata della strage di Erba, dando spazio a Pietro e Giuseppe Castagna, fratelli, zii e figli delle tre vittime della furia di Rosa e Olindo. Non sorprende che al momento sia stato annunciato un solo episodio: più volte è stata la stessa conduttrice e ideatrice del programma a raccontare che sono necessari mesi di studio sui casi per consentire a Storie Maledette di andare in onda.