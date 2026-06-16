Storie al bivio di sera su Rai 2: Valeria Marini, Calenda e gli altri ospiti di stasera

Nuovo appuntamento su Rai 2 con Storie al bivio di sera: Valeria Marini, Carlo Calenda, Costantino Vitagliano, Vladimir Luxuria e altri ospiti si raccontano tra amori, carriera, fragilità e svolte di vita.

Oggi, martedì 16 giugno alle 21:20 su Rai 2 torna in prima serata Storia al bivio di sera, il talk condotto da Monica Setta, che scava nel passato e nel presente dei grandi personaggi dello spettacolo, della politica e della cultura italiana, con una puntata ricca di testimonianze, confessioni e racconti di vita che intrecciano spettacolo, politica e attualità.

Da Valeria Marini a Costantino Vitagliano: tra amori, fama e sfide personali

La serata si apre con Valeria Marini, la showgirl 'stellare' si racconta tra grandi amori e successi professionali, ripercorrendo i momenti più iconici della sua carriera e della sua vita privata. A seguire, spazio a Costantino Vitagliano - diventato noto nel mondo dello spettacolo dopo la sua partecipazione nel 2003 a Uomini e donne - volto simbolo degli anni Duemila, che torna a parlare del suo percorso tra popolarità e le recenti difficoltà legate alla sua salute, nel 2024 ha dichiarato di soffrire di una malattia autoimmune che causa problemi ai vasi sanguigni.

Nel corso della puntata si alterna anche il racconto di Carlo Calenda - segretario di Azione, partito di cui è stato il principale fondatore nel 2019 - che offre un ritratto inedito del proprio lato più personale e privato, lontano dalla scena politica.

Vladimir Luxuria

Confessioni e vita privata: da Barbara De Rossi a Vladimir Luxuria

Grande spazio anche alle storie personali di Barbara De Rossi, che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera cinematografica e televisiva, insieme ai passaggi più significativi della sua vita sentimentale, nel 2023 è convolata a nozze per la terza volta, sposando l'imprenditore Simone Fratini.

Tra i protagonisti anche Don Davide Banzato, che si racconta tra fede, esperienze di vita e impegno sociale, e Vladimir Luxuria, che ripercorre le sue battaglie civili, l'esperienza parlamentare e il percorso televisivo. A chiudere la puntata è Paola Caruso, che affronta momenti delicati della sua vita personale, tra cui il racconto della malattia del figlio Michelino e il nuovo amore con Fabio Talin.