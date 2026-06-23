Storie al bivio di sera su Rai 2: gli ospiti e le anticipazioni del 23 giugno 2026

Eva Grimaldi, Andrea Abodi e Dalila Di Lazzaro tra i protagonisti del nuovo appuntamento di Storie al bivio di sera su Rai 2 e RaiPlay tra racconti e confessioni.

Torna stasera su Rai 2 un nuovo appuntamento con Storie al bivio di sera, il talk condotto da Monica Setta che racconta vita, carriera e scelte decisive dei protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica. La puntata in onda martedì 23 giugno 2026 alle 21:20 propone una serie di interviste intense e personali, tra confessioni inedite, ricordi e riflessioni. Un viaggio tra storie diverse ma unite dal tema dei "bivi" della vita, tra successi, difficoltà e rinascite.

Gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 23 giugno

La trasmissione si apre con l'intervista all'attrice Eva Grimaldi, che rivive il suo percorso tra cinema, televisione e vita privata, raccontando luci e ombre di una carriera lunga e articolata. Un confronto diretto che punta a far emergere non solo il lato professionale, ma anche quello più personale e meno noto al grande pubblico. Al suo fianco ci sarà sua moglie Imma Battaglia, da sempre in prima linea nelle lotte per i diritti civili e l'inclusione.

A seguire, spazio al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, protagonista di un ritratto che unisce impegno istituzionale e riflessioni sulla propria esperienza di vita, tra responsabilità pubbliche e visione del futuro.

Monica Setta

Nel corso della puntata Monica Setta incontra poi l'attrice Dalila Di Lazzaro, che racconta una carriera ricca di successi ma anche segnata da difficoltà personali come gli abusi e le violenze subiti da bambina, la maternità a soli 16 anni e poi la perdita del figlio Christian agli inizi degli anni Novanta. Una testimonianza che attraversa cinema, televisione e vita privata. In studio anche il suo compagno Manuel Pia, musicista e compositore

A chiudere la serata sarà Manuela Villa, figlia del celebre Claudio Villa. La cantante torna sulla sua storia artistica e familiare, tra musica, identità e riconoscimento personale. Una puntata intensa che conferma il programma come spazio televisivo dedicato alle "storie al bivio", dove ogni ospite racconta le proprie scelte decisive.