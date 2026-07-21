Storie al bivio di sera su Rai 2: Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e gli altri ospiti

La nuova puntata del programma condotto da Monica Setta porta in prima serata racconti personali, ricordi e momenti decisivi della vita di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e degli altri ospiti.

Questa sera, martedì 21 luglio, torna su Rai 2 Storie al bivio di sera, il programma condotto da Monica Setta che porta in prima serata storie personali, ricordi, amori e momenti importanti della vita dei suoi protagonisti, pronti a raccontare senza filtri alcune delle tappe più importanti del proprio percorso. Tra gli ospiti del nuovo appuntamento: Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Nicola Fratoianni ed Elenoire Casalegno.

Storie al bivio di sera, chi sono gli ospiti della puntata su Rai 2

Tra le protagoniste della puntata ci sarà Manila Nazzaro, che parlerà della sua vita privata e professionale, soffermandosi sugli amori, sulle difficoltà affrontate e sulle nuove scelte che hanno segnato il suo cammino. Dal primo matrimonio con il calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Francesco e Nicolas. Dopo una relazione con Lorenzo Amoruso, con cui ha partecipato a Temptation Island, si è sposata con il ballerino Stefano Oradei.

Spazio anche alla scrittrice Chiara Tagliaferri, che ripercorrerà l'emozionante storia della figlia, la Tagliaferri è sposata con lo scrittore Nicola Lagioia, il quale nel 2024 in Arkansas ha avuto una figlia tramite un utero in affitto, un racconto intenso che ha trovato spazio anche tra le pagine di un libro.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Attesa anche per Katia Ricciarelli, che condividerà ricordi inediti legati alla sua storia d'amore con Pippo Baudo e rivivrà con Monica Setta alcuni dei momenti più significativi della sua lunga e prestigiosa carriera.

Nel corso della serata, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e leader di Alleanza Verdi e Sinistra, si racconterà tra politica e vita privata, mostrando anche un lato più personale della sua storia.

Elenoire Casalegno, invece, parlerà della sua storia d'amore, aggiungendo un nuovo tassello al racconto corale della puntata. La conduttrice attualmente è legata a Matteo Pandini, giornalista e portavoce di Matteo Salvini. Ad accompagnare i momenti della serata ci sarà infine la musica del trio Le Appassionante, che contribuirà a creare l'atmosfera dello show.