Storie al bivio di sera: la ministra Roccella e Carmen Russo ospiti del 7 luglio

Monica Setta accoglie nel suo salotto Carmen Russo, Eugenia Roccella, Laura Boldrini e altri ospiti si raccontano tra amori celebri, dolori e confessioni inedite.

Torna questa sera su Rai 2 Storie al bivio di sera, il programma condotto da Monica Setta dedicato alle storie personali, alle scelte importanti e ai momenti che hanno cambiato la vita dei protagonisti. Nella puntata di martedì 7 luglio saranno ospiti Carmen Russo, Laura Boldrini e la ministra Eugenia Roccella, in un'intervista registrata prima della tragica scomparsa del marito.

La testimonianza di Eugenia Roccella e gli altri ospiti della puntata

Ad aprire la serata sarà Carmen Russo, che ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata, soffermandosi sulle scelte che hanno segnato il suo percorso artistico e personale.

Tra i momenti più intensi della serata ci sarà l'intervista alla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che offrirà una testimonianza dedicata al marito. La produzione del programma precisa che l'intervista è stata registrata negli studi Rai di Via Teulada, a Roma, prima della tragica scomparsa del marito Luigi Cavallari, tuttora disperso nel Lago di Vico, in provincia di Viterbo. La conduttrice ha precisato che "la decisione di mandare in onda la puntata è stata condivisa con il ministro".

Spazio anche a Natasha Stefanenko, che si racconterà a cuore aperto parlando del suo lungo matrimonio, definito uno dei punti di riferimento della sua vita, oltre ai successi ottenuti in televisione e nel mondo della moda.

Nel salotto di Monica Setta arriverà inoltre Laura Boldrini, ex presidente della Camera, protagonista di un'intervista dal taglio più intimo e personale. A completare il parterre degli ospiti sarà Corinne Clery, che condividerà riflessioni sulla propria vita, tra bilanci e nuovi progetti.

Ad arricchire la puntata di Storie al bivio di sera saranno anche tre momenti musicali dedicati ai più grandi successi di Rosanna Fratello, che accompagneranno il racconto degli ospiti e contribuiranno a rendere ancora più emozionante la serata. L'appuntamento è quindi fissato per questa sera alle 21.20 su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay.