Storie al bivio di sera: da Barbara Bouchet a Daniela Fumarola gli ospiti del 14 luglio

Barbara Bouchet, Daniela Fumarola, Justine Mattera saranno tra le ospiti di Monica Setta della nuova puntata di Storie al bivio di sera, tra confessioni, ricordi e racconti personali.

Questa sera, martedì 14 luglio, torna in prima serata su Rai 2 un nuovo appuntamento con Storie al bivio di sera, il programma condotto da Monica Setta che dà spazio ai racconti più intimi dei suoi ospiti. Nella puntata in onda alle 21.20 si alterneranno testimonianze di donne provenienti da mondi diversi, tra carriera, vita privata, scelte difficili e confessioni inedite.

Le anticipazioni della puntata di Storie al bivio di sera del 14 luglio

Tra le protagoniste della serata ci sarà Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, che per la prima volta aprirà una finestra sulla sua vita privata. Nel corso dell'intervista racconterà di aver dedicato ogni energia all'impegno sindacale, rinunciando alla costruzione di una famiglia. Una scelta che, spiegherà, non rimpiange, considerando la Cisl e i suoi oltre 4,2 milioni di iscritti come la sua grande famiglia.

Spazio anche all'attivista e avvocata Kathy La Torre, che ripercorrerà il proprio percorso personale, soffermandosi sulle difficoltà affrontate durante l'adolescenza e sul lungo cammino per l'affermazione dei diritti e dell'effettiva parità, fino ai traguardi raggiunti negli ultimi anni.

Justine Mattera

La puntata vedrà inoltre protagonista Justine Mattera, che si racconterà in un'intervista con Monica Setta ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi della sua carriera e della sua vita.

A chiudere la serata saranno l'attrice Barbara Bouchet e Samantha De Grenet, pronte a condividere ricordi, amori, passioni e retroscena del loro percorso personale e professionale. Le due ospiti si lasceranno andare a confessioni inedite, offrendo al pubblico uno sguardo più intimo sulle esperienze che hanno segnato la loro vita.

L'appuntamento con Storie al bivio di sera è fissato per questa sera, martedì 14 luglio, alle 21.20 su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay.