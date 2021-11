Storia di una famiglia perbene, ultima puntata stasera su Canale 5: la trama

Torna stasera su Canale 5, alle 21:45, con l'appuntamento finale, Storia di una famiglia perbene, la serie tv che vede protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, tratta dall'omonimo best seller di Rosa Ventrella.

La trama dell'ultima puntata

All'esame di maturità Maria senza problemi riesce a dimostrare il suo valore. Alessandro la invita al mare, per trascorrere qualche giorno nella villa di famiglia: Maria è combattuta, turbata dal ritorno di Michele, ma decide di seguire Alessandro dietro consiglio della nonna. Intanto il Colonnello Zarra sta rivoluzionando il quartiere, cercando di fare pulizia dalla rete criminale: per prima cosa incastra uno stretto collaboratore della famiglia Straziota, costringendolo a parlare.

Maria durante il soggiorno in villa è costretta a subire le angherie e i dispetti degli amici di Alessandro. Michele, pressato da Maddalena, si allontana da lei e corre da Maria per avvertirla dei cambiamenti nel quartiere e per dirle che è pronto a proteggerla in qualsiasi momento. Una volta ritrovatisi, Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota, ad obbligarla sette anni prima a rinunciare a lui costringendola a scegliere tra la vita del padre Antonio e la fuga insieme.

Ecco il promo della puntata finale, visibile in contemporanea anche in streaming sul portale Mediaset Infinity.

Il cast

Oltre a Giuseppe Zeno e Simona Cavallari nel cast sono presenti attori di primo livello come: Vanni Bramati, Carmine Buschini, Andrea Arru, Federica Torchetti, Silvia Rossi, Marco Falaguasta, Sonia Aquino, Rinat Khismatouline, Maria Andrea Cesari, Elena Cantarone, Federico Calistri, Paolo De Vita, Monica Dugo, Alessio Gallo, Crescenza Guarnieri, Angelo Libri, Kevin Magrì, Vito Mancini, Mimmo Mancini, Elia Marangon, Dante Marmone, Lorenzo Mazzotta, Antonio Palumbo, Eugenio Ricciardi, Gabriella Silvestri, Carmela Vincenti, Maria Chiara Vinci.

Storia di una famiglia perbene, diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi e Eleonora Fiorini, è una produzione 11 Marzo Film di Matteo Levi. Il progetto è stato realizzato con il contributo dell'Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission. Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli e Bari.