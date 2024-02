Sting: ecco il primo orripilante trailer dell' horror fantascientifico

Gli aracnofobici potrebbero voler evitare il primo trailer del nuovo horror sui ragni giganti intitolato Sting. Well Go USA Entertainment ha condiviso il primo teaser trailer e la locandina del nuovo film diretto da Kiah Roache-Turner, e coloro che di solito tendono a stare alla larga dagli animaletti a otto zampe potrebbero voler fare lo stesso con questo teaser. Potete vedere il trailer e il poster in calce alla news.

Il film segue l'adolescente Charlotte che lega con una creatura intelligente simile a un ragno quando il suo uovo si schianta contro la sua finestra durante una tempesta. La ragazza chiama il piccolo "Sting", ma ben presto inizia a pentirsi di aver dato da mangiare al suo nuovo animaletto quando questo inizia a crescere... e a crescere! Mentre Sting miete altre vittime, Charlotte si rende conto che potrebbe essere l'unica a sapere come fermare la sua furia.

Abigail: il nuovo horror di Radio Silence sarà vietato ai minori

La sinossi

La sinossi recita: "In una notte fredda e tempestosa a New York, un oggetto misterioso cade dal cielo e sfonda la finestra di un appartamento in rovina. Si tratta di un uovo, dal quale emerge uno strano ragnetto... La creatura viene scoperta da Charlotte, una dodicenne ribelle e ossessionata dai fumetti. Nonostante i migliori sforzi del patrigno Ethan per entrare in contatto con lei attraverso i fumetti, Charlotte si sente isolata. Sua madre ed Ethan sono distratti dal loro nuovo bambino lasciando che Charlotte leghi con il ragno. Tenendolo come animale domestico segreto, lo chiama Sting. Man mano che il fascino di Charlotte per Sting aumenta, aumentano anche le sue dimensioni. Crescendo a una velocità mostruosa, l'appetito di Sting per il sangue diventa insaziabile. Gli animali domestici dei vicini iniziano a scomparire e poi anche i vicini stessi". Sting arriva nelle sale il 12 aprile 2024.

Il cast è composto da Alyla Browne, Ryan Corr, Penelope Mitchell, Jermaine Fowler, Silvia Colloca, Danny Kim, Noni Hazlehurst e Robyn Nevin.

Horror has 8 legs in the brand new poster for Sting directed by Kiah Roache-Turner. ????️



Watch out for the new trailer launching 5PM today. pic.twitter.com/jlGlRb7NBF — StudiocanalUK (@StudiocanalUK) February 15, 2024