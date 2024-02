Abigail: il nuovo horror di Radio Silence sarà vietato ai minori

Arriverà nelle sale americane il 19 aprile Abigail, nuovo horror diretto da Radio Silence e distribuito da Universal Pictures. Per chi non dovesse conoscerlo Radio Silence è il collettivo di artisti composto dai registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già nel team di Ready or Not e Scream VI.

Il film ha ufficialmente ottenuto il rating "Rated R" e dunque sarà vietato ai minori per via di scene di "violenza forte e sanguinosa, linguaggio pervasivo e breve uso di sostanze stupefacenti".

Nel cast ci sono Melissa Barrera (Scream franchise, In the Heights), Dan Stevens (Gaslit, Legion), Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Freaky), William Catlett (Black Lightning, True Story), Kevin Durand (Resident Evil: Retribution, X-Men Origins: Wolverine), Angus Cloud (Euphoria, North Hollywood), e Alisha Weir (Darklands) nel ruolo di Abigail.

Di cosa parla il film

I bambini possono essere dei tali mostri. Dopo che un gruppo di criminali improvvisati rapisce la figlia dodicenne, una ballerina, di un potente boss, tutto quello che devono fare è tenere sotto controllo la bambina per una notte e incassare poi i 50 milioni di dollari chiesti come riscatto. In una villa isolata i rapitori iniziano a perdere la vita uno dopo l'altro quando scoprono che sono bloccati nell'edificio con una ragazzina che non è affatto normale.