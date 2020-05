Stili Ribelli, da stasera su Sky Arte e su Now TV: Sei episodi per scoprire come le culture creative giovanili hanno influenzato lo stile, la moda e l'immaginario del '900.

Nelle serie in sei episodi Stili Ribelli, in prima visione su da stasera su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) dal 6 maggio con due episodi tutti i mercoledì dalle 21.15, critici musicali, esperti di moda, musicisti e celebrità svelano curiosità e aneddoti sul chiodo e sugli occhiali da sole, sulla minigonna e sulle bretelle, sugli stivali e sull'impermeabile, ripercorrendo il '900 e raccontando come ogni oggetto è stato inventato, come è stato portato alla ribalta e a quali icone di stile è associato.

Materiali d'archivio, animazioni e interviste a Glen Matlock, Kenney Jones e tanti altri, si mescolano per raccontare la musica e le sue connessioni con la moda, il cinema e la società, per capire come alcune forme di espressione delle contro culture giovanili siano state in grado di creare nuove identità visive. Racconta Suzy Quatro nel primo episodio: "La pelle è entrata nella mia vita quando avevo diciotto anni. Ero in una band da quattro e stavo guardando il famoso 'come-back special' di Elvis Presley. Lui portava una giacca in pelle ed io mi son detta "Quella sono io. Quella sono io". Ho comprato una giacca di pelle il giorno dopo, la mia prima".

Stili Ribelli, prodotto da Kiné in collaborazione con Sky Arte, è scritto e diretto da Laura Rongoni.