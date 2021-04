Steven Yeun tra i protagonisti del nuovo film di Jordan Peele

L'attore Steven Yeun, nominato agli Oscar grazie al film Minari, sembra sia entrato a far parte del casting del nuovo progetto di Jordan Peele.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale sarà prodotto grazie alla collaborazione tra Monkeypaw e Universal.

Steven Yeun potrebbe affiancare sul set Daniel Kaluuya che dovrebbe riprendere un ruolo da protagonista tra le fila del lungometraggio scritto, diretto e prodotto da Jordan Peele. Tra i membri del cast coinvolti nella realizzazione del film ci sono già Keke Palmer e, quasi sicuramente, l'attore che aveva già lavorato con il filmmaker in occasione del film Get Out.

Attualmente non è stata rivelata la trama del film che dovrebbe arrivare nei cinema americani il 22 luglio 2022.

Yeun, nei prossimi mesi, sarà impegnato anche sul set della nuova serie di genere comedy intitolata Beef. L'attore reciterà accanto ad Ali Young e Netflix ha ottenuto i diritti per la produzione e distribuzione delle puntate.