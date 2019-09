Steven Universe: la creatrice Rebecca Sugar a Lucca Comics & Games 2019

Cartoon Network (canale 607 di Sky) è lieto di annunciare la partecipazione di Rebecca Sugar, creatrice della serie cult targata CN Steven Universe, alla prossima edizione di Lucca Comics & Games 2019, che si svolgerà a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre.

Il 1° novembre Rebecca Sugar incontrerà i fan in occasione del panel The Making Of Steven Universe dove racconterà lo sviluppo creativo della serie per poi cimentarsi in un'esclusiva live performance musicale.

A presentare e moderare l'incontro, un fan d'eccezione: SIO, fumettista italiano e star del web che, da appassionato di Steven Universe, ne ha realizzato la celebre parodia Stefano Universo. Ma le sorprese non finiscono qui.

Il 2 novembre verrà presentato in anteprima europea Steven Universe: The Movie, l'atteso film diretto da Rebecca Sugar. La pellicola è un musical e vanta la collaborazione con artisti vincitori di Emmy, Grammy e Tony Award come Chance The Rapper, Estelle, Patti LuPone, Uzo Aduba, Gallant, Aimee Mann e tanti altri ancora. I brani originali sono stati creati dalla stessa Rebecca Sugar. Il film andrà in onda in Italia in esclusiva Prima TV su Cartoon Network nel 2020.