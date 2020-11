Steven Spielberg: sua figlia è una sex worker e spiega perché fa questo lavoro

La figlia adottiva di Steven Spielberg, Mikaela parla del suo lavoro di sex worker, della piattaforma che ospita i suoi video per adulti e del percorso che ha intrapreso per uscire dal percorso autodistruttivo in cui si era ritrovata.

Della figlia adottiva di Steven Spielberg si era parlato già all'inizio di quest'anno sia per il suo lavoro nel mondo dell'intrattenimento per adulti sia per un episodio di violenza domestica conclusosi con un arresto. Oggi Mikaela, che è una sex worker, ha rilasciato un'intervista a The Daily Beast in cui parla con sicurezza della sua scelta, del suo lavoro della piattaforma che ospita i suoi video, ManyVids, che considera una community solida e sicura nella quale può esprimersi in sicurezza.

Steven Spielberg con sua figlia Mikaela

Nella lunga intervista concessa al magazine Mikaela Spielberg spiega che negli ultimi mesi ha fatto "un lavoro necessario su me stessa e sulle mie relazioni, altrimenti sarei morta entro un anno"

La performer ha raccontato come è entrata a far parte di ManyVids, la piattaforma per la quale lavora: "Il loro team mi ha contattata e mi ha chiesto di fare uno show live. ManyVids è una comunità meravigliosa e incredibile. C'è sicurezza, regole chiare e anche aspettative chiare. C'è un'energia positiva attorno a me."

"Mi esibisco da sola via webcam e nei video a pagamento. Spero che possa diventare una cosa regolare." La motivazione principale che ha portato la figlia di Spielberg a lavorare nel porno è l'indipendenza economica e la libertà di espressione. "Volevo far parte di una comunità, ma volevo anche avere le redini della mia vita in un modo che fosse creativo e non distruttivo." Il porno esplicito però non le interessa: "Ho capito che non sono ipersessuale e che personalmente non sono interessata a contenuti hard. Preferisco contenuti softcore o passionali. In futuro mi auguro di lavorare con una compagnia che si occupa di contenuti orientati in questa direzione"

La figlia adottiva di Steven Spielberg, Mikaela

Mikaela Spielberg glissa sulle domande relative alla sua famiglia e sul suo celebre padre adottivo e preferisce spiegare che due anni fa stava attraversando un momento difficile: "Ero vulnerabile, avevo il cuore spezzato e sentivo che la mia anima era divisa in due. E cercavo di nascondere tutto questo con l'alcool. Ero così, oggi non più." E sui rapporti familiari aggiunge: "Mettiamola così, puoi avere tutto l'amore del mondo e sentirti incredibilmente sola. Ed è tutto ciò che ho da dire per rispetto di tutti coloro che conosco."