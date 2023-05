Steven Spielberg e lo scherzo epico a Richard Donner dopo le riprese de I Goonies (VIDEO)

I Goonies è un vero e proprio classico senza tempo amato da milioni di persone ma, a quanto pare, la routine quotidiana è stata piuttosto estenuante per il regista Richard Donner che si è ritrovato a dover lavorare con un cast formato da così tanti giovani attori. L'esaurimento nervoso di Donner è stato di ispirazione per Steven Spielberg che ha deciso di fargli uno scherzo semplicemente epico.

"Tutti i ragazzi che avevamo scelto erano pieni di energia e dopo un po' la loro vitalità ha iniziato a fare il suo effetto su Richard. Lo facevano letteralmente a pezzi, un pezzo alla volta", ha ricordato Steven Spielberg, lo sceneggiatore e produttore del film, durante l'ultimo episodio di "Reunited Apart with Josh Gad".

"E così alla fine del film, nelle ultime due settimane, Richard continuava a dire: 'Oh, mio Dio, ho ancora due settimane e non vedo l'ora di finire, non vedo l'ora di finire e andare alla mia casa alle Hawaii, non vedo l'ora di dire addio a tutto questo rumore. È straordinario e li adoro a pezzi, ma non ce la faccio più a sopportarli'", ha continuato il leggendario cineasta.

A quanto pare è proprio durante questa conversazione che Steven Spielberg ha avuto un'idea geniale: quella di portare tutti i ragazzi del cast a casa di Donner alle Hawaii. Il video dello scherzo in questione è recentemente emerso su Twitter, dove si può sentire uno dei ragazzi che dice: "Staremo con te per tutto il tempo che saremo qui, faremo un sequel del film".