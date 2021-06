Steven Spielberg, Julia Butters di C'era una volta a... Hollywood avrà un ruolo chiave nel biopic sul regista

Uno dei più grandi registi di Hollywood, Steven Spielberg, porterà la sua vita sullo schermo in una pellicola liberamente ispirata alla sua esperienza personale, e tra gli attori già scelti per interpretare i membri della sua famiglia c'è anche Julia Butters, la giovane star di C'era una volta a... Hollywood.

Il film, la cui sceneggiatura, per via della sua natura fortemente personale, sarà scritta dallo stesso Spielberg assieme a Tony Kushner - già autore di diversi script appartenenti ad altre sue grandi opere come Lincoln e Munich -, tratterà l'infanzia del regista trascorsa in Arizona.

The BFG: il regista Steven Spielberg durante il photocall a Cannes 2016

Come riporta anche Deadline, Julia Butters presterà il volto alla sorella del giovane filmmaker interpretato da Gabriel LaBelle, mentre per i ruoli dei genitori sono già stati scelti Michelle Williams (Marylin, Blue Valentine) e Paul Dano (Il Petroliere, Little Miss Sunshine), e in quello dello zio preferito dal protagonista troveremo invece Seth Rogen (Steve Jobs, The Interview).

Le riprese del film su Steven Spielberg ancora senza un titolo ufficiale avranno inizio quest'estate, mentre come finestra di distribuzione pare si stia pensando al 2022.