Steven Spielberg, ecco quando vedremo il primo trailer del nuovo film sugli UFO

Secondo una recente indiscrezione, potremmo presto vedere il primo trailer del nuovo film di Steven Spielberg incentrato sugli UFO.

Stando alle parole del noto insider di settore Daniel Richtman, la pellicola avrà la sua prima anticipazione prima delle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere, che arriverà nelle sale americane il 19 dicembre prossimo (in quelle italiane due giorni prima).

Quindi, non solo chi si recherà in sala per il terzo capitolo della saga di James Cameron potrà ammirare i primi teaser già confermati di Avengers: Doomsday e The Odyssey, ma potrà contare anche sulle prime immagini del nuovo Spielberg.

Una foto di Steven Spielberg

Steven Spielberg, cosa sappiamo del suo misterioso film sugli UFO?

Non si sa quasi nulla della trama del film, che uscirà nelle sale nel 2026. Il film di Spielberg non ha ancora un titolo né una trama ufficiale, ma secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un'avventura sugli UFO.

La Universal Pictures, la casa di produzione che distribuirà il film nelle sale a giugno, ha descritto il progetto come un "nuovo film evento originale". Josh O'Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth ed Eve Hewson saranno i protagonisti del cast, mentre un altro storico collaboratore di Spielberg, David Koepp (che ha firmato Jurassic Park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo), ha scritto la sceneggiatura.

Lo scorso giugno, Spielberg ha inaugurato una sala di proiezione intitolata a lui, lo Steven Spielberg Theater, e lì ha colto l'occasione per mostrare un breve filmato in anteprima del suo progetto segreto. Koepp, storico collaboratore del regista, ha descritto il film come una combinazione unica di spettacolo ed emozione profonda.

Ready Player One: Tye Sheridan, Olivia Cooke e Steven Spielberg sul set del film

Un ritorno alla fantascienza per Spielberg

Per un certo periodo dopo l'uscita di quello che rimane senza dubbio il suo film più iconico, Lo squalo, Spielberg è stato praticamente sinonimo del genere fantascientifico, dirigendo film come E.T. - L'extra-terrestre, Incontri ravvicinati del terzo tipo e, più avanti, A.I. - Intelligenza artificiale, Minority Report e La guerra dei mondi. Il suo ultimo film di fantascienza è stato Ready Player One, risalente al 2018.

Sono pochi i registi attualmente in attività in grado di suscitare un interesse e un entusiasmo così diffusi con le notizie sul loro prossimo progetto, e Spielberg è sicuramente uno di questi. Quindi, è inevitabile che ci sia molto clamore intorno a questo film, quindi tenete d'occhio i nostri prossimi aggiornamenti.