Steven Soderbergh regista di KIMI, thriller con Zoë Kravitz

Steven Soderbergh sarà il regista di KIMI, un nuovo film con protagonista Zoë Kravitz che verrà realizzato per HBO Max grazie al sostegno di New Line.

Il progetto sarà scritto da David Koepp, coinvolto inoltre come produttore esecutivo in collaborazione con Michael Polaire.

Il film KIMI racconterà la storia di una dipendente di una società esperta in tecnologia che soffre di agoragobia e scopre un video di un crimine violento mentre sta controllando dei dati per lavoro. La giovane prova a segnalare ai vertici dell'azienda la situazione, ma si ritrova ad affrontare una certa resistenza e la burocrazia. La protagonista si rende quindi conto che per agire e aiutare a fare giustizia dovrà uscire dal proprio appartamento, la sua paura più grande.

Zoë Kravitz ritornerà sul set dopo aver completato le riprese di The Batman, il progetto in cui interpreta l'iconico ruolo di Catwoman accanto a Robert Pattinson.

David Koepp è uno sceneggiatore molto apprezzato e in passato ha firmato film come Jurassic Park, Panic Room e Mission: Impossible.

Steven Soderbergh ha già collaborato con HBO Max in occasione di Let Them All Talk, con star Meryl Streep, e il thriller No Sudden Move.