Steve McQueen tornerà alla regia con il film Blitz, un progetto che gli permetterà di collaborare nuovamente con New Regency, con cui ha realizzato 12 anni Schiavo.

Il lungometraggio si ispira a un'idea originale del filmmaker e le riprese inizieranno nel 2022.

Il premio Oscar Steve McQueen non ha condiviso i dettagli del progetto intitolato Blitz e bisognerà attendere per scoprire qualche anticipazione.

Il filmmaker ha recentemente realizzato la serie antologica Small Axe, che gli ha permesso di conquistare ben cinque BAFTA.

Tra i recenti progetti di McQueen ci sono inoltre stati gli impegni come produttore in occasione dei documentari Black Power: A British Story of Resistance, Subnormal: A British Scandal e Uprising.

Yariv Milchan, a capo di New Regency, ha dichiarato: "Steve McQueen è un filmmaker di incredibile talento e un fantastico narratore. Siamo felici nel continuare la nostra collaborazione con lui in questo nuovo eccitante progetto".

Il regista ha aggiunto: "Il team di New Regency è stato un partner meraviglioso per me nel corso degli anni. Sono elettrizzato nel lavorare di nuovo con Arnon, Yariv e Michael e sono davvero eccitato nell'unire forze con Tim ed Eric di Working Title Films".