Steve Jobs, sua figlia Eve sfila alla Parigi Fashion Week: "È un onore per me" (FOTO)

Eve Jobs, figlia 23enne del fondatore di Apple, Steve Jobs, ha fatto il suo debutto in passerella sfilando per Coperni durante la Parigi Fashion Week 2021. La modella si è quindi detta entusiasta per l'esperienza ed ha definito "straordinaria" la nuova collezione della casa di moda.

Nei giorni scorsi, coloro che hanno assistito alla sfilata di Coperni, nell'ambito della settimana della moda di Parigi, hanno anche avuto la possibilità di veder camminare per la prima volta sulla passerella Eve Jobs. La figlia di Steve Jobs ha infatti sfilato accanto alle top model Gigi Hadid, Paloma Elsesser e Adut Akech, entusiasmando il pubblico con un simil dolcevita verde fluo, infradito con plateau, una minigonna decorata blu scuro, occhiali da sole ed una nuova borsa "Origami", la cui forma è ispirata proprio all'obiettivo fotografico Apple. L'outfit è stato creato da Arnaud Vaillant e Sébastien Meyer. "Non riesco a esprimere a parole quanto sia straordinaria questa collezione", ha scritto su Instagram Jobs, aggiungendo: "È stato un onore far parte della sfilata di Coperni. Congratulazioni ai miei amori Arnaud Vaillant e Sébastien Meyer, e all'intero team!".

La sfilata di Coperni ha quindi segnato il debutto di Jobs sulla passerella. Per quanto riguarda il mondo della moda, l'anno scorso Eve Jobs è apparsa nella campagna natalizia di Glossier insieme alla star di White Lotus Sydney Sweeney e a Naomi Smalls di RuPaul's Drag Race. Quando non fa la modella, Jobs è anche una cavallerizza competitiva. A settembre, ad esempio, ha dato spettacolo al Circo Massimo di Roma nel Longines Global Champions Tours, il prestigioso torneo ad ostacoli ideato dall'ex cavaliere Jan Tops. In quell'occasione, Jobs ha sfiorato la vittoria, piazzandosi al secondo posto. "Questo è probabilmente il giorno più bello della mia carriera", ha detto Jobs a Equnews a settembre. "Mi sento davvero onorata di essere qui ad uno spettacolo con una tale storia. Ho pensato che fosse uno spettacolo magnifico e molto ben gestito. Ho ho fatto tutto il possibile ed è stato semplicemente entusiasmante. Non c'è città migliore di questa".