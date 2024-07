Steve Coogan nel cast del nuovo film sulla leggenda del Manchester United Roy Keane

Novità importanti nel cast del lungometraggio che racconterà il percorso di Roy Keane, una delle leggende del Manchester United allenato da Sir Alex Ferguson. Ad interpretare il campione irlandese nel film Saipan sarà Éanna Hardwicke.

Il protagonista sarà affiancato dal due volte candidato all'Oscar Steve Coogan, che interpreterà Mick McCarthy, l'ex commissario tecnico della nazionale irlandese, con cui Keane ebbe un famigerato scontro nel corso della sua carriera.

La storia di Roy

Saipan sarà diretto da Glenn Leyburn e Lisa Barros D'Sa, duo di registi che in passato lavorò alla commedia drammatica irish Good Vibrations, uscito nel 2012, e alla rom-com del 2019 Ordinary Love - Un amore come tanti, con Liam Neeson e Lesley Manville. Il film sarà basato su una sceneggiatura originale di Paul Fraser, con l'inizio della produzione previsto in estate.

Steve Coogan alla Festa del Cinema di Roma nel 2018

Il titolo del film deriva dal famigerato incidente di Saipan del 2002, quando Keane era il capitano della nazionale irlandese in vista della fase finale della Coppa del Mondo in Giappone e Corea del Sud. Durante la preparazione sull'isoletta di Saipan, il centrocampista, famoso per il suo temperamento impulsivo dentro e fuori dal campo, ebbe un acceso e pubblico diverbio con McCarthy. Il calciatore era furioso per le condizioni di allenamento, la strategia, i viaggi, la dieta e anche la competenza di McCarthy.

Una successiva intervista rilasciata da Keane alla stampa irlandese provocò una profonda crisi nello spogliatoio; il calciatore pare che abbia inveito contro McCarthy davanti ai suoi compagni di squadra, utilizzando una frase volgare nei suoi confronti. L'incidente generò una controversia piuttosto sentita nell'opinione pubblica irlandese, tra chi si schierò con Keane e con il ct McCarthy. Keane non giocò più in nazionale fino al 2004, quando McCarthy si dimise dal suo ruolo.

Saipan è prodotto da Mcdara Kelleher e John Kneville per Wild Atlantic Pictures, che si è occupata di film come Cocainorso e La casa - Il risveglio del male.