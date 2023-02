Steve Coogan sarà il protagonista di The Penguin Lessons, tratto dal bestseller di Tom Michell

The Penguin Lessons (Storia del pinguino che tornò a nuotare, nella versione italiana), il celebre bestseller di Tom Michell, diventerà un film diretto da Peter Cattaneo, e avrà Steve Coogan come protagonista, su una sceneggiatura di Jeff Pope. Rory Aitken e Ben Pugh produrranno la pellicola con Robert Walak, e Rocket Science si occuperà delle vendite internazionali, presentando il progetto all'European Film Market. Deadline ha riportato queste informazioni in esclusiva.

Per chi non lo sapesse, The Penguin Lessons racconta la storia vera di un inglese disilluso (Steve Coogan) che va a lavorare in una scuola in Argentina nel 1976. Aspettandosi un viaggio facile, scopre invece una nazione complicata e divisa, e una classe di ragazzini praticamente impossibili da istruire. Quando trova un piccolo pinguino su una spiaggia chiazzata di petrolio la sua vita viene sconvolta, e questo animale diventa non solo un caro amico, ma anche qualcuno da cui apprendere alcune importanti lezioni per Tom, i ragazzi e molti altri.

"Siamo rimasti affascinati dalla vera storia dell'improbabile legame tra un uomo e un pinguino quando abbiamo letto il libro di Tom Michell", hanno detto Aitken e Pugh (tramite Deadline). Il comunicato prosegue: "Jeff Pope, il maestro dell'adattamento cinematografico, ha scritto una sceneggiatura incantevole con uno sfondo fatto di sconvolgimenti politici e conflitti che Tom deve affrontare con il suo compagno pennuto. Steve Coogan è la scelta giusta, non potremmo pensare a un attore migliore per la parte, accompagnato dal brillante regista candidato all'Oscar Peter Cattaneo, con il quale siamo entusiasti di lavorare di nuovo".