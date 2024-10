Joker: Folie à Deux, Todd Phillips entusiasta del lavoro di Steve Coogan davanti a Joaquin Phoenix

In una recente intervista, Todd Phillips ha dichiarato di essere molto orgoglioso di aver scelto Steve Coogan per il sequel di Joker, soprattutto perché può condividere una grande scena con la star del film Joaquin Phoenix.

Phillips ha scelto Coogan per interpretare Paddy Meyers, il personaggio televisivo che intervista Arthur Fleck nell'Arkham Asylum. Il 'confronto' tra due talenti del genere ha entusiasmato Phillips, spiegando ciò che lo ha portato a questa scelta.

L'intervista

Una delle scene preferite di Todd Phillips nel primo film è quella in cui Arthur viene intervistato da Murray Franklin, interpretato da Robert De Niro, nel suo talk show:"Trovo sempre interessante mettere qualcuno come Joaquin a confronto diretto, essenzialmente faccia a faccia con un altro attore, e vuoi davvero che abbia di fronte qualcuno di grande, capisci". Il film è attualmente al cinema e potete leggere la nostra recensione di Joker 2 prima di correre in sala.

Dopo De Niro, ora tocca a Steve Coogan colloquiare con Arthur:"Nella prima pellicola ha avuto questa scena di nove minuti con Robert De Niro e in questo film c'è una scena di nove minuti di Steve Coogan, e per me, come regista, quelle sono le scene divertenti da guardare, in cui ti chiedi come se la caveranno".

Non solo Steve Coogan, in realtà. Joker 2 include diversi grandi attori, tra cui Brendan Gleeson nel ruolo di Jackie Sullivan, guardia abusiva dell'Arkham State Hospital:"Brendan è un attore di classe mondiale e Steve Coogan può fare qualsiasi cosa, è semplicemente fantastico da avere sul set".

Nel cast di Joker: Folie à Deux, sequel di Joker (2019), ritroviamo Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck/Joker, insieme a Lady Gaga nel ruolo di Lee Quinzel, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz, Bill Smitrovich, Harry Lawtey, Steve Coogan, Jacob Lofland e Leigh Gill. Il film è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ed è basato sul celebre personaggio creato da DC Comics e portato varie volte al cinema.