Stepsister: in arrivo nei cinema una nuova versione di Cenerentola

Stepsister sarà la nuova versione di Cenerentola destinata al grande schermo e a occuparsi della produzione ci saranno Lynette Howell Taylor e Bruna Papadrea, reduci dei successi di A Star Is Born e Big Little Lies.

Il progetto è tratto dal romanzo scritto da Jennifer Donnelly, in arrivo sugli scaffali delle librerie americane nella giornata di domani.

Emma Frost firmerà la sceneggiatura di Stepsister, libro in cui si racconta la storia di Cenerentola dal punto di vista di una delle sue sorellastre. La giovane affronterà la situazione che si è ritrovata a vivere non per propria scelta, cercando di redimersi e provando a ridefinire, secondo la propria visione, i concetti di forza e bellezza.

Il romanzo è stato già venduto in oltre quindici nazioni, tra cui anche l'Italia.

Frost, recentemente, ha completato lo script di Switched On e tra i suoi prossimi progetti ci saranno anche Zelda, che verrà diretto da Ron Howard e avrà come protagonista Jennifer Lawrence, e All These Beautiful Strangers.

