Stephen Lang ha fatto chiarezza sul suo coinvolgimento nel MCU

In seguito alle recenti rivelazioni in merito a Deadpool, l'attenzione dei fan si è concentrata sul probabile cast di questa saga cinematografica, con gli occhi puntati verso uno Stephen Lang attualmente un po' refrattario ad esprimersi riguardo a un suo possibile ingresso nel MCU.

Sembra infatti che negli anni l'attore sia stato quasi tormentato dagli appassionati in merito a un suo coinvolgimento nei film targati Marvel. Nel corso di una recente intervista con Chris Killian di ComicBook.com, però, Stephen Lang si è rifiutato di commentare una delle teorie della suddetta community che lo vedrebbe contrapporsi a Harrison Ford per il ruolo di Thunderbolt Ross, rivelando che comunque gli sarebbe piaciuto interpretare il ruolo di Cable, notoriamente legato al contesto di Deadpool.

Nell'intervista Stephen Lang ha spiegato il suo timore nell'esprimere la volontà di lavorare con la Marvel pubblicamente basandosi su una sua precedente esperienza personale.

Una scena del film Avatar con l'attore Stephen Lang che interpreta il Col. Quaritch

Queste sono state le sue parole: "No, e ho imparato a tenere la bocca chiusa su cose del genere. Come ben sai, ho pubblicato un tweet anni fa in cui dicevo: 'Certo, interpreterò Cable (scherzosamente)' e si è trasformato in 'Lang sta facendo una campagna per il ruolo' e tutto il resto. Quindi tutto quello che posso dire è che penso che Harrison Ford sia un attore meraviglioso. Non riesco a pensare a nessuno di meglio in quel ruolo, tranne che per forse una o due persone, ma non ho nulla da dire nel dettaglio in merito. Aspetto la chiamata dal fantasma di Stan Lee, questo è tutto ciò che posso dire".