Stephen King: uno dei "migliori horror del 2024" secondo il Re è in uscita in streaming

Lo scrittore ha avvisato tutti i suoi follower che uno dei migliori horror di quest'anno sta per uscire in streaming

Nonostante un altro adattamento delle sue innumerevoli opere stia per approdare nelle sale di tutto il mondo, Stephen King ha appena indicato come "uno dei migliori horror del 2024" uno dei prossimi film in arrivo tra poco in streaming.

Lo scrittore è tornato sui social media per tessere le lodi di The Rule of Jenny Pen. Nella sua recensione, King ha definito il film "uno dei migliori film che abbia visto quest'anno" e ha esortato i suoi follower a guardarlo quando sarà distribuito sulla piattaforma Shudder.

Fornendo anche alcuni dettagli sul film, King ha osservato che "Geoffrey Rush è il protagonista, mentre John Lithgow interpreta uno psicopatico alle prese con una marionetta malvagia".

The Rule of Jenny Pen è un film giallo-horror diretto da James Ashcroft. La trama è incentrata su un ex giudice che viene confinato in una casa di riposo dopo essere stato colpito da un ictus. Il giudice deve salvare la situazione per fermare uno psicopatico che usa un pupazzo per abusare dei residenti, con torture che spesso hanno conseguenze mortali. La pellicola vede John Lithgow e Geoffrey Rush come protagonisti, con un cast di supporto che comprende Nathaniel Lees, Thomas Sainsbury, Maaka Pohatu, Bruce Phillips e Ian Mune.

Mike Flanagan: "The Life of Chuck è il miglior film che abbia mai realizzato"

Quando esce l'horror amato da King?

Ricevere questo livello di elogi da parte del celebre scrittore è un onore per The Rule of Jenny Pen, e probabilmente lo aiuterà a guadagnare molte più attenzioni. Come si evince dalla sua menzione di Shudder, non è prevista alcuna uscita nelle sale per il film, che è stato presentato in anteprima al Fantastic Fest, quindi il pubblico non ha ancora avuto la possibilità di vederlo. Si spera che venga reso disponibile su Shudder al più presto per essere visto dal pubblico.

L'ultimo adattamento di King in arrivo nelle sale è invece La vita di Chuck, diretto dall'esperto Mike Flanagan e con protagonista Tom Hiddleston. Il 3 ottobre, inoltre, arriverà nelle sale l'atteso Salem's Lot, sempre tratto da King, che inizialmente sarebbe dovuto arrivare direttamente in streaming.