Stephen King: "Jake Gyllenhaal sarebbe perfetto in un film tratto da Billy Summers"

Stephen King, attualmente in libreria con Billy Summers, ha confessato di apprezzare molto Jake Gyllenhaal, svelando il personaggio che gli affiderebbe in un film tratto dal suo ultimo romanzo.

Dalla metà degli anni '70 in poi, gli adattamenti cinematografici di Stephen King hanno riservato ruoli ad alcuni degli attori più talentuosi di Hollywood, da Jack Nicholson a Kathy Bates fino a Morgan Freeman. Purtroppo tra questi nomi non figura ancora Jake Gyllenhaal ma ora è proprio Stephen King ad aver svelato di avere in serbo per l'attore un personaggio a lui congeniale.

Stephen King - Maestro dell'horror: King circondato dai suoi fan

L'ultimo libro di Stephen King, Billy Summers (in uscita in Italia a novembre) è giunto sugli scaffali delle librerie americane proprio in questi giorni e allo scrittore è stato chiesto se avesse in mente un attore in particolare per interpretare il protagonista del romanzo, nel caso in cui venisse realizzata nei prossimi anni una versione cinematografica live action del libro.

Lo scrittore ha risposto confessando che gli piacerebbe vedere il ruolo assegnato a Jake Gyllenhaal:"Considerando l'età di Billy sulla quarantina ci sono molti attori che potrebbero recitare bene quella parte. Penso che forse l'attore più sottovalutato nel suo lavoro in questo momento sia Jake Gyllenhaal e farebbe un Billy meraviglioso. Ma ci sono molte persone che ci starebbero bene".

Dopo aver prodotto Breaking News a Yuba County di Tate Taylor, Jake Gyllenhaal tornerà sul grande schermo nel 2022 con Ambulance, il nuovo film di Michael Bay.