Stephen King su Donald Trump: "La sua presidenza più spaventosa dei miei romanzi"

Per Stephen King la presidenza di Donald Trump "è più spaventosa dei miei romanzi". Lo ha affermato con sicurezza in un'intervista a NowThis, azzardando anche un paragone tra Trump e un personaggio de La Zona Morta.

Stephen King non ha mai avuto simpatia per Donald Trump, tanto che il Presidente degli Stati Uniti è arrivato a bloccarlo su Twitter, evidentemente per risparmiarsi i tweet e le critiche dello scrittore. In un'intervista concessa a NowThis, che potete vedere qui sotto, all'autore di It è stato chiesto se il mandato di Trump è più spaventoso dei suoi libri e lui, ridendo, ha risposto affermativamente. Sì, Trump fa paura, persino più di qualsiasi romanzo egli abbia scritto finora.

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

Nell'intervista viene sottolineato che Stephen King aveva in qualche modo previsto l'ascesa di un personaggio come Trump già quarant'anni fa, con La zona morta, uno dei suoi romanzi più belli a avvincenti che successivamente ispirò l'omonimo film di David Cronenberg. Nel libro si racconta la storia di Johnny Smith, un insegnante che in seguito ad un incidente stradale acquisisce la facoltà di prevedere il futuro delle persone che si trova davanti. Grazie a questo potere riesce a salvare la vita ad alcune persone e ad aiutare la polizia a individuare l'identità di un serial killer. Quando però incontra il politico Greg Stillson, Smith prevede che scatenerà un conflitto mondiale.

Christopher Walken in una scena de La zona morta

"In qualche modo ero convinto che l'ascesa di un politico del genere sarebbe stata possibile" - dice Stephen King, che descrisse il personaggio di Stillson, un businessman diventato politico affamato di potere, come "qualcuno che dice cose talmente folli e impossibili da credere, o almeno così pensavamo fino a quando non sarebbe arrivato Donald Trump".

"Ai tempi in cui scrissi La Zona Morta ero preoccupato dal fatto che qualcuno come Greg Stillson sarebbe stato eletto, poi sarebbe diventato Presidente degli USA e avrebbe dato il via alla Terza Guerra Mondiale" - ha aggiunto King - "E a quanto pare abbiamo un Greg Stillson come presidente degli Stati Uniti"

Author @StephenKing predicted the rise of Trump 40 years ago — but he says the reality is scarier than anything he’s written pic.twitter.com/eVaza9TRgj — NowThis (@nowthisnews) 12 luglio 2019

Per quanto riguarda Stephen King, nell'ultimo periodo lo scrittore ha confermato la sua popolarità presso il grande pubblico con l'arrivo di numerosi adattamenti (cinematografici e televisivi) dei suoi romanzi. Al momento in cui scriviamo siamo in attesa di vedere It - Capitolo due, Doctor Sleep e le serie tratte da L'ombra dello scorpione e La torre nera.