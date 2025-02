Stephen Graham è un padre alle prese con una scoperta terribile nel trailer di Adolescence

Netflix ha condiviso online il trailer della sua nuova miniserie Adolescence, in arrivo il 13 marzo in streaming.

Il progetto drammatico con star Stephen Graham, in precedenza star di This is England e Boiling Point, racconterà la tragedia vissuta da una famiglia quando un ragazzo adolescente viene accusato di un terribile crimine.

Cosa racconterà Adolescence

Negli episodi di Adolescence, Stephen Graham interpreterà Eddie Miller, un padre il cui figlio teenager viene accusato di aver ucciso una giovane ragazza del liceo. Dopo l'arresto l'uomo deve fare i conti con il fatto che il figlio possa essere capace di aver compiuto un atto così terribile.

Il mondo della famiglia viene infatti sconvolto quando Jamie Miller, che ha 13 anni, viene arrestato con l'accusa di omicidio.

Ecco il trailer della miniserie:

Gli interpreti della miniserie

Nel cast ci sono, oltre a Graham, anche l'esordiente Owen Cooper nel ruolo di Jamie Miller, Ashley Walters nella parte del detective Luke Bascombe, ed Erin Doherty, conosciuta dal pubblico televisivo per avere interpretato la principessa Anna in The Crown, che sarà la psicologa Briony Ariston.

Tra gli interpreti anche Faye Marsay nel ruolo di Misha Frank, Christine Tremarco che ha il ruolo di Manda Miller, Amelie Pease nei panni di Lisa Miller, Jo Hartley che sarà Mrs. Fenumore, Mark Stanley che interpreta Paul Barlow, e Claudius Peters nel ruolo di Frank.

Alla regia di Adolescence è stato impegnato Philip Barantini, mentre la sceneggiatura è firmata da Graham e Jack Thorne.

Il team di produttori comprende anche Brad Pitt, Dede Gardner, Carina Sposato, Nina Wolarsky, Emily Feller, Mark Herbert, Jeremy Kleiner, Hannah Walters e Jo Johnson.